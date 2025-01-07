Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Sakın evinizden eksik etmeyin: İşte çocukların zekasını artıran o 3 mucize meyve

Sakın evinizden eksik etmeyin: İşte çocukların zekasını artıran o 3 mucize meyve

10:237/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

C vitamini, E vitamini, magnezyum, potasyum, çinko, demir folik asit... Meyvelerin insan vücuduna etkileri saymakla bitmiyor. Ancak bazı meyveler var ki dengeli bir şekilde tüketildiğinde çocuklar için mucizevi etkiler yapıyor. İşte çocukların zihnini geliştiren ve zekasını artıran 3 meyve…

Okul çağındaki çocuklar için lif bakımından zengin meyveler bulunmaz birer nimet. Anne ve babalar özellikle içeriğinde C vitamini, E vitamini, magnezyum, potasyum, çinko, demir folik asit... barındıran ve zihni geliştiren meyveleri tercih ediyor. Peki bu meyveler hangileri?

İşte özellikle çocukların tüketmesi gereken o meyveler...


Zeka artıran 3 meyve

Bazı meyveler dengeli bir diyetin parçası olarak tüketildiğinde, çocukların genel sağlığına ve zihinsel kapasitelerine önemli katkılar sağlar. Ancak düzenli fiziksel aktivite ve kaliteli uyku ve zihinsel gelişim için en az beslenme kadar önemlidir.



1. Yaban mersini

Yaban mersini, antioksidan açıdan son derece zengin bir meyvedir. Özellikle beyindeki serbest radikallerin zararlarından koruyan flavonoidler içerir. Bu sayede hafızayı güçlendirir ve öğrenmeyi artırır.






Yaban mersini nasıl tüketilir?

Kahvaltılarda yoğurtla karıştırılarak ya da ara öğünlerde taze olarak tüketilebilir.



Bu mucizevi meyve sadece çocuklar için değil yetişkinler için de oldukça faydalıdır.


2. Avokado

Avokado, sağlıklı yağlar ve E vitamini açısından zengindir. Beynin kan değişimini artırma odaklanma ve problem çözme yeteneklerini geliştirme. Ayrıca folik asitin beyin gelişimi için olumlu etkileri vardır.


Avokado nasıl tüketilir?

Çocuklar için püre haline getirilerek, smoothie içinde ya da bal ile tüketilebilir.


3. Muz

Muz, zihinsel sağlığa birçok fayda sağlayan besin maddeleri ve bakımları içerir. Beyni serbest radikallerin zararından korur.


Muz, kalp sağlığı için oldukça önemlidir. Kan basıncını dengelemede oldukça yardımcıdır. Muz aynı zamanda tokluk hissi verdiği için kilo verme konusunda da yardımcıdır. Anemi, artrit, idrar rahatsızlığına iyi geldiği bilinmektedir.


Muzun faydaları şöyledir:

Lif Alımını Artırır

Kalp Sağlığını Destekler

Sindirim Sağlığını Korumaya Destek Verir

Enerji Sağlar

Kas Fonksiyonunun Geliştirilmesine Destek Verir

Antioksidan Kaynağıdır


#meyve
#magnezyum
#potasyum
#çinko
#folik asit
#demir
#vitamin

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 7 OCAK! 2 yeni torba yasa ile 9. Yargı Paketi maddeleri açıklandı mı, içeriğinde neler var?