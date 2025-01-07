Zeka artıran 3 meyve

Bazı meyveler dengeli bir diyetin parçası olarak tüketildiğinde, çocukların genel sağlığına ve zihinsel kapasitelerine önemli katkılar sağlar. Ancak düzenli fiziksel aktivite ve kaliteli uyku ve zihinsel gelişim için en az beslenme kadar önemlidir.







