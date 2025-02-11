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Marmara Denizi 10 metre çekildi: Kral Yolu ortaya çıktı

Marmara Denizi 10 metre çekildi: Kral Yolu ortaya çıktı

17:0011/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
IHA
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<p>Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde deniz yaklaşık 10 metre çekildi.&nbsp;</p>
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde deniz yaklaşık 10 metre çekildi.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ Süleymanpaşa kıyılarında deniz 10 metre çekilerek halk arasında 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıkları ortaya çıkardı.

Mevsimsel gelgitler nedeniyle oluşan çekilme sonucu, normalde su altında kalan ve bölge halkı tarafından 'Kral Yolu' olarak adlandırılan kayalıklar görünür hale geldi.

Bazı vatandaşlar denizin 10 metreye kadar çekildiğini fark ederek kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Sahilde yürüyüş yapan Hüseyin Sakalar, her yıl bu mevsimlerde suyun çekildiğini belirterek, "Bu kayalar normalde suyun altında kalıyor. Ama bu mevsimlerde sular çekiliyor. Her sene bu olay oluyor" dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Özşahin, deniz çekilmesinin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını ve olağanüstü bir durum olmadığını belirtti.

Özşahin, "İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek yok. Dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan bir hadisedir" diye konuştu.

Denizin çekildiği alanlar dron ile de görüntülendi.

#Marmara Denizi
#Kral Yolu
#Tekirdağ

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