MasterChef 2025 şampiyonu belli oldu: Canlı yayında nefes kesen mücadele

10:247/12/2025, Pazar
MasterChef 2025 dün akşam sona erdi. İlk finalistin Özkan, ikinci finalistin Sezer olduğu MasterChef nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Mücadelenin galibi ve 2025'in şampiyonu Sezer Dirican oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2025'te büyük final için heyecan doruktaydı.

Zorlu ve uzun bir maratonun ardından MasterChef'te Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan son dörde kaldı. Bu dörtlü arasından canlı yayında final oynayan isimler ise sırasıyla Özkan ve Sezer oldu.

İLK TURDA TÜRK MUTFAĞINDAN MENÜ

Canlı yayında karşı karşıya gelen Özkan ve Sezer, ilk turda Türk mutfağından bir menü hazırladı.

Özkan’ın Türk mutfağı menüsündeki tabaklarının adı:

Başlangıç: Egeden

Ana yemek: Antika

Tatlı: Sahlep-i Sütlaç

Sezer’in Türk mutfağı menüsündeki tabaklarının adları ise şöyle:

Başlangıç: Çiğ mi Köfte

Ana yemek: Büyük İskender

Tatlı: Nuh’un Tartini


İlk turda Özkan da Sezer de şeflerden toplamda 21’er puan aldı.

İKİNCİ TURDA ULUSLARARASI MUTFAK

Özkan ve Sezer, ikinci turda uluslararası mutfak üzerine hünerlerini sergiledi. 

Verilen süre içerisinde yemeklerini hazırlayan yarışmacıların menüleri ise şöyleydi:

Özkan

Deniz ve Toprak

İnci

Tatlım

Sezer

Poseidon’un İlk Lokması

İlk Bakışta Osso Buco

Zarafetin Tonları


İkinci turun sonunda Özkan toplamda 43, Sezer ise 41 puana ulaştı.


FİNAL CANLI YAYINI BAŞLADI

Özkan, “Çok mutluyum. Tüylerim diken diken, bütün aile burada. Çok gururluyum, bugün son yemeğimizi yapacağız” diye duygularını dile getirdi.


Kapıdan girene kadar hiç heyecanı olmadığını söyleyen Sezer, ailesinin stüdyoda olmasının gururunu yaşadığını söyledi.

Özkan final tabağıyla 20,5 puan aldı ve toplamda 63,5 puana ulaştı.


Sezer ise balkabağı temalı tabağıyla 24 puan elde ederek toplamda 65 puan aldı.

Böylece MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu.

"MÜKEMMEL BİR AİLE İÇERİSİNDEYİZ"

Sezer mutluluğunu “Kaç ay oldu hatırlamıyorum. Buraya geldiğimiz ilk günden beri mükemmel bir aile içerisindeyiz. Çok mücadele ettik, çok mutluyum” diye ifade etti.

Özkan ise “İki şampiyon bir kupa var ortada. Sezer’i tebrik ediyorum. Hiçbir şey kaybetmedik, çok şey kazandık” dedi.


MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican, 1995 Amasya doğumlu. Uzun yıllar mutfak sektöründe çalışan Sezer, yarışma boyunca performansıyla dikkat çekti ve iki kez kaşık almayı başardı.

