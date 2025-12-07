MasterChef 2025 şampiyonu belli oldu: Canlı yayında nefes kesen mücadele

"MÜKEMMEL BİR AİLE İÇERİSİNDEYİZ"

Sezer mutluluğunu “Kaç ay oldu hatırlamıyorum. Buraya geldiğimiz ilk günden beri mükemmel bir aile içerisindeyiz. Çok mücadele ettik, çok mutluyum” diye ifade etti.

Özkan ise “İki şampiyon bir kupa var ortada. Sezer’i tebrik ediyorum. Hiçbir şey kaybetmedik, çok şey kazandık” dedi.





MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican, 1995 Amasya doğumlu. Uzun yıllar mutfak sektöründe çalışan Sezer, yarışma boyunca performansıyla dikkat çekti ve iki kez kaşık almayı başardı.