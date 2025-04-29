Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: Yumurtayı sakın böyle dolaba koymayın

Yıllardır süren "yumurta nasıl saklanmalı?" tartışmalarına İngiltere'de yapılan araştırma son noktayı koydu. Yumurtalarınızı sakın böyle dolaba koymayın. Bilim adamları, sağlığı olumsuz etkilemeye son verecek olan en etkili saklama yöntemini açıkladı.
İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), yumurtaların nasıl ve nerede saklanması gerektiğine dair açıklama yaptı.
FSA, yumurta saklarken mevsimsel koşullar ve doğru yerde muhafaza edilmediğinde sıcaklık etkenlerinden dolayı sağlık sorunlarına yol açabilecek olan yumurtanın ideal olarak buzdolabında saklanması gerektiğini belirtti.
Gıda standartları ajansı aynı zamanda yumurtaların sıcaklık değişimine maruz bırakmamak gerektiğinin altını çizdi.
Yapılan bu araştırma sonrası yumurtanın buzdolabına konulması sıcaklığını sabit kalmasını sağlayarak yumurtanın bozulmasına engelleyerek taze bir şekilde kalmasını sağlayacağı hatırlatıldı.
Araştırmaya göre yumurta ani sıcaklık değişimlerine maruz kaldığında kabuğunda yoğunlaşma olur ve bu durum son dönemde çok konuşulan salmonelle bakterisinin yumurtanın kabuğundan içine girmesine neden olur.
Salmonella nedir?
Salmonella, bakteriyel gıda zehirlenmesinin en yaygın şeklidir. Salmonella bakterisi taşıma riski olan gıdalar arasında çiğ veya az pişmiş et, yumurta, yıkanmamış meyve ve sebze ile pastörize edilmemiş süt yer alıyor.