Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: Yumurtayı sakın böyle dolaba koymayın

Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: Yumurtayı sakın böyle dolaba koymayın

12:5729/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yıllardır süren "yumurta nasıl saklanmalı?" tartışmalarına İngiltere'de yapılan araştırma son noktayı koydu. Yumurtalarınızı sakın böyle dolaba koymayın. Bilim adamları, sağlığı olumsuz etkilemeye son verecek olan en etkili saklama yöntemini açıkladı.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), yumurtaların nasıl ve nerede saklanması gerektiğine dair açıklama yaptı.

FSA, yumurta saklarken mevsimsel koşullar ve doğru yerde muhafaza edilmediğinde sıcaklık etkenlerinden dolayı sağlık sorunlarına yol açabilecek olan yumurtanın ideal olarak buzdolabında saklanması gerektiğini belirtti.

Gıda standartları ajansı aynı zamanda yumurtaların sıcaklık değişimine maruz bırakmamak gerektiğinin altını çizdi. 

Yapılan bu araştırma sonrası yumurtanın buzdolabına konulması sıcaklığını sabit kalmasını sağlayarak yumurtanın bozulmasına engelleyerek taze bir şekilde kalmasını sağlayacağı hatırlatıldı.

Araştırmaya göre yumurta ani sıcaklık değişimlerine maruz kaldığında kabuğunda yoğunlaşma olur ve bu durum son dönemde çok konuşulan salmonelle bakterisinin yumurtanın kabuğundan içine girmesine neden olur. 

Salmonella nedir?

Salmonella, bakteriyel gıda zehirlenmesinin en yaygın şeklidir. Salmonella bakterisi taşıma riski olan gıdalar arasında çiğ veya az pişmiş et, yumurta, yıkanmamış meyve ve sebze ile pastörize edilmemiş süt yer alıyor.

#sağlık
#gıda
#Salmonella Bakterisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HGS ücreti ne kadar 2025? Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) nereden satın alınır?