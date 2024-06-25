MasterChef isimli yemek yarışmasının jürisi Mehmet Yalçınkaya yeni sezonda verdiği kilolarla seyircilerin dikkatini çekti. Ünlü şef nasıl zayıfladığıyla ilgili bir ipucu da verdi.
MasterChef yarışma programının sevilen jüri üyelerinden Mehmet Şef yeni sezondaki görüntüsüyle dikkat çekti.
Mehmet Yalçınkaya programda bir yarışmacıyla yaptığı sohbette nasıl kilo verdiğiyle ilgili de konuştu.
Yeni bölümde bir yarışmacı kilo verdiğini belirtince Mehmet Şef de verdiği kiloların sırrını paylaştı.
Yalçınkaya, zayıflamasında en büyük yardımcısının limonlu su olduğunu açıkladı.
Yalçınkaya şu ifadeleri kullandı:
"Kilo vermemin en büyük nedeni limonlu su.
Bol bol limonlu su tükettiğim için kilo verdim.
Ancak, ben limonlu su tüketiyorum diye herkes tüketmeli diye bir şey yok.
Ben kilo vermemi limonlu suya borçluyum."
Mehmet Şef'in kilo vermesini limonlu suya borçlu olduğunu söylemesinin ardından bir çok kişi limonlu suyu araştırmaya başladı.
Peki, limonlu suyun yararları neler? Limonlu suyu kimler, ne zaman içmeli?
Limonlu su faydaları neler?
Limon içerdiği C vitamini nedeniyle güçlü bir antioksidan kaynağı... Diğer turunçgiller gibi vücut direncinin artmasında etkili olan 'flavanoidler' açısından da zengin...
Limonlu su bileşiminde, az miktarda protein, yağ ve karbonhidrat yanı sıra potasyum, folat ve bazı B vitaminleri ile birlikte çeşitli mineralleri de eser miktarda bulunduruyor.
Sıkılmış bir adet limon içeren, limonlu su içindeki bileşenler şunlardır:
- Vitamin C: 18.6 miligram(mg)
- Folat: 9.6 microgram (mg)
- Potasyum: 49.4 miligram
- Vitamin B1: 0.01
- Vitamin B2: 0.01
- Vitamin B3: 0.06
Bir bardak limonlu su, yüksek oranda besin sağlamasa da, günlük C vitamini alımını sağlıklı yoldan arttırabilecek düşük kalorili ve düşük şekerli bir içecek..
Limonlu su sindirime yardımcı olur
Limonun doğal bileşiminde yer alan sitrik asit, yiyeceklerin parçalanmasında ve sindirilmesinde rol oynayan mide asidi salgısını arttırıcı etkide bulunur. Böylece limonlu su içtiğinizde hem susuzluğunu giderir, hem de sindirim sisteminize yardımcı olursunuz.
Böbrek taşı oluşumunu önler
Yapılan araştırmalar limondaki sitrik asidin idrarı daha az asidik hale getirerek böbrek taşları oluşumunu önleyebileceğini gösteriyor. Ayrıca limonda bulunan sitrik asit küçük böbrek taşlarını parçalama potansiyeline de sahiptir.
C vitamini kaynağı
Limonlu su bileşiminde bol miktarda C vitamini içerir. C vitaminin başlıca faydaları ise şunlar:
C vitamini antioksidan özelliğe sahip... Bu nedenle sağlıklı vücut hücrelerinin, serbest radikallerin zararlarından korunmasına yardımcı olur.
Kolajenin çalışma performansını en yüksek düzeye çıkarır. Ayrıca kolajen üretimini arttırıcı etkisi var.
İçme suyunuza limon eklemek, günlük diyetinize C vitamini katmanın en iyi yollarından biri...
Limonlu su ne işe yarar? İşte 7 faydası
Limonlu su ne işe yarar sorusu için verilebilecek en temel 7 fayda olarak şunlar sayılabilir:
- Yorgunluk/ tükenmişlik
- Aşırı susuzluk
- Kuru cilt ve dudaklar
- Baş ağrısı
- Kalp çarpıntısı
- Aşırı ısınma
- Kabızlık
Aç karna limonlu su içmenin faydaları neler?
- Özellikle sabah kalktığınızda aç karnına limonlu su içmenin arındırıcı, detoks etkisi var.
- Aç karnına limonlu su içilmesi sıvı yokluğunda vücudun kendi fonksiyonlarını yerine getirebilmek için sıvı tutmasını engellemenin iyi bir yolu
- Aç karnına limonlu su içmek, sindirim sürecinin başlatılmasına destek olur. Böylece hazımsızlık, mide ekşimesi ve şişkinliği de hafifletir
- Limon lif açısından zengin bir gıdadır. Aç karna limonlu su içmenin faydaları için bağırsak geçişinin iyileşmesi ve kolon nemlenmesi sayılabilir
Limonlu su zayıflatır mı?
Limonlu su zayıflatır mı, oldukça sık sorulan bir sorudur. Ne yazık ki, limonun yağ yakıcı etkisi yoktur. Bu nedenle limonlu su zayıflatır mı sorusuna evet cevabı verilmesi çok doğru olmayabilir. Fakat limonlu su sizin için yüksek kalorili bir içecek yerine tercih edilebilecek bir alternatif. Bu nedenle limonlu su zayıflatır mı sorusuna verilecek cevap, kilo vermenize yardımcı olur şeklinde olacaktır.
- Bütün bunların ötesinde limonlu su zayıflatır mı sorusu düşünülürken, her ne kadar limonun yağ yakıcı etkisi olmasa da, vücuda ekstra su alımının zayıflatıcı etkisi olduğu da göz önünde tutulmalı.
Limonlu su tansiyonu düşürür mü?
Limonlu su faydaları arasında sayılabilecek önemli bir özellik de tansiyon düşürücü etkisi olması. Limon ve misket limonu gibi turunçgillerin kan basıncını düşürücü etkide bulunduğu çeşitli bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir.
Limonlu suyu kimler içmemeli?
Limon suyu genellikle sağlıklı bir içecek olarak kabul edilir, ancak bazı durumlarda veya sağlık koşullarında limon suyu tüketimi önerilmeyebilir.
İşte limon suyunu tüketmemesi gereken bazı durumlar:
• Mide Rahatsızlıkları: Limon suyunun yüksek asit içeriği, mide sorunlarına neden olabilir. Reflü, mide ülseri, gastrit veya mide yanması gibi problemleri olan kişilerde limonlu su tüketimi mide rahatsızlıklarını artırabilir.
• Sitrus Alerjisi: Limon ve diğer sitrus meyvelerine karşı alerjisi olan insanlar, limonlu su tüketimi sırasında alerjik reaksiyonlar yaşayabilir. Kaşıntı, şişme, döküntü gibi belirtiler ortaya çıkabilir.
• Böbrek Taşı Riski: Limon suyunun yüksek oksalat içeriği, böbrek taşı riskini artırabilir. Böbrek taşı geçmişiniz veya yüksek oksalat seviyeleriniz varsa, limonlu su tüketimi sınırlı olmalı.
• Sitrik Asit Duyarlılığı: Bazı insanlar sitrik asite karşı duyarlı olabilirler ve limon suyunun tüketimi bu kişilerde cilt tahrişi veya diğer reaksiyonlara neden olabilir.