Limonlu su zayıflatır mı?





Limonlu su zayıflatır mı, oldukça sık sorulan bir sorudur. Ne yazık ki, limonun yağ yakıcı etkisi yoktur. Bu nedenle limonlu su zayıflatır mı sorusuna evet cevabı verilmesi çok doğru olmayabilir. Fakat limonlu su sizin için yüksek kalorili bir içecek yerine tercih edilebilecek bir alternatif. Bu nedenle limonlu su zayıflatır mı sorusuna verilecek cevap, kilo vermenize yardımcı olur şeklinde olacaktır.



