Meşhur Dubai çikolatasının Türkiye detayı: Ustası sırrını sonunda açıkladı

Sosyal medyanın rolü





Dubai çikolatasının popülaritesi, TikTok gibi sosyal medya platformlarında yayılan videolarla hızla arttı. Influencerların çektiği videolar milyonlarca kez izlenme aldı ve bu durum, birçok kişinin Dubai çikolatasını merak etmesine yol açtı. Kuruluş aşamasında günde 100 adet sipariş alabilen firma, bir anda günlük üretimini 500 adede çıkardı. Şimdilerde ise meşhur çikolatanın ünü tüm dünyaya yayıldı.