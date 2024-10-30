Meşhur Dubai çikolatasının Türkiye detayı: Ustası sırrını sonunda açıkladı

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran, market raflarında talan edilen Dubai çikolatası ile ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Tarifin ustası Sarah Hamouda meşhur çikolatanın sırrını açıkladı. Hamouda'nın verdiği röportajda Türkiye detayı dikkat çekti.
Sosyal medyada kısa sürede viral olan ve ünü tüm dünyaya yayılan Dubai çikolatası şimdiden 2024'te TikTok'un en popüler yemek trendlerinden biri oldu.
Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran, market raflarında talan edilen Dubai çikolatası ile ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Tarifin ustası Sarah Hamouda, ilham kaynağını açıkladı.
Dubai çikolatasında Türkiye detayı: Ustası sırrını açıkladı
Son günlerde popüler hale gelen Dubai çikolatasında Türkiye detayı dikkat çekti. Tarifi hamileyken keşfettiğini söyleyen çikolatanın mucidi Sarah Hamouda, tarifte Türkiye'nin lezzetlerinden esinlendiğini açıklayarak ilham kaynağının Türk baklavası olduğunu söyledi.
Hamileyken keşfetti
Dubai'nin fıstıklı künefe çikolatasının ünü dünyayı kasıp kavurdu. Dubai çikolatasının, Antep fıstığı ezmesi ve künefe dolgulu sütlü çikolata tarifi, BAE'de butik bir çikolata mağazasına ait. Mısır kökenli İngiliz Sarah Hamouda, hamileliği sırasında çikolata aşermesi üzerine aradığı tadı hiçbir çikolatada bulamayınca kendi tarifini geliştirdi; böylece Dubai çikolatasını ortaya çıkardı.
Evde yaptı ünü dünyaya yayıldı
CNN'e verdiği röportajda, başlangıçta eşiyle birlikte evde yaptıkları çikolataları artık 10 kişilik bir ekiple kiraladıkları bir mutfakta ürettiklerini belirten Hamouda, Dubai çikolatasını tadan muhabirin tadı baklavaya benzetmesi üzerine "Baklavadan esinlendim" dedi. Hamouda, bunun daha önce hiç "küresel bir trend haline geleceğine inanmadığını" belirtti.
Sosyal medyanın rolü
Dubai çikolatasının popülaritesi, TikTok gibi sosyal medya platformlarında yayılan videolarla hızla arttı. Influencerların çektiği videolar milyonlarca kez izlenme aldı ve bu durum, birçok kişinin Dubai çikolatasını merak etmesine yol açtı. Kuruluş aşamasında günde 100 adet sipariş alabilen firma, bir anda günlük üretimini 500 adede çıkardı. Şimdilerde ise meşhur çikolatanın ünü tüm dünyaya yayıldı.
Dubai çikolatası nasıl yapılır?
Tereyağını eritip, kısık ateşte kadayıfı kavurun. Ocaktan bir kaba alıp üzerine fıstık ezmesi, tahin ve fıstık içini ekleyip karıştırın. Benmari usulü eritilen çikolatanın yarısını kullanacağınız kalıbın içine döküp dondurun. Çikolata donduktan sonra fıstıklı kremayı ekleyip kaşıkla düzeltin. Kalan erimiş çikolatayı da üzerine ekleyip tekrar dondurun. Çikolata donduktan sonra servis edin.
Dubai Çikolatasının İçinde Neler Var?
Dubai çikolatasının içinde fırınlanmış kadayıf, beyaz çikolata, Antep fıstığı ve sütlü çikolata bulunur.
Dubai çikolatası malzemeleri
- 1 yemek kaşığı tereyağ
- 5 yemek kaşığı kadayıf
- 2 yemek kaşığı tahin
- 2 yemek kaşığı dolusu fıstık ezmesi
- 3 yemek kaşığı fıstık içi
- 250 gram sütlü çikolata