MHP Genel Başkanı Bahçeli Yavuz Bingöl'ü makamında ağırladı: Sanatçı Bahçeli'ye bağlamasını hediye etti

09:569/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
AA
DHA
Sanatçı Yavuz Bingöl, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bağışladığı arsaya yaptırdığı cem ve kültür evi külliyesi nedeniyle teşekkür etti. Bingöl, Bahçeli'ye bağlama hediye etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Yavuz Bingöl'ü parti genel merkezindeki makamında kabul etti. Bingöl, Bahçeli'ye makamında bağlama çalıp, sonra da aynı bağlamayı hediye etti.

Bingöl, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettim. 11 Ekim'de Hacıbektaş'ta bulunan kendi arsası üzerine yapılan dünyanın en büyük cem evi külliyesini inşa ettirdi ve hibe etti. Ben Alevi Bektaşi kökenli bir sanatçı olarak teşekkür etmek için, bir 'Allah razı olsun' demek için ziyarette bulundum. Kendisine daha önce hazırladığım bir alevi deyişini de makamında çaldım söyledim. Çaldığım bağlamayı da Sayın Genel Başkan'a hediye ettim. Çok güzel bir sohbetti. Çok duygulandı. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum, minnettarız Alevi Bektaşiler olarak" ifadelerini kullandı.




