8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Davayı takip etmeye giden şarkıcı Gülben Ergen, eleştirilerin hedefine oturdu. Gülben Ergen eleştirilerle ilgili açıklama yaptı.
21 Ağustos 2024 tarihinde Kur'an kursuna gitmek için evden ayrılan Narin Güran, bir daha geri dönmedi.
Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama yapan ekipler, 19 gün sonra bir dere kenarında ve çuval içerisinde Narin'in cansız bedenini buldu.
Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında da bugün ilk duruşma görülüyor.
Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar, ilk kez hakim karşısına çıktı.
GÜLBEN ERGEN DE GİTTİ
Narin davası görülmeye başlanırken, sabah saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan Gülben Ergen, davaya katılmak üzere Diyarbakır'a gitti.
Diyarbakır'a giden Ergen'in duruşma salonunda yerini alması ise dışarıda bekleyen avukatlar arasında tansiyonu yükseltti.
AVUKATLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Birçok şehirden Narin'in davası için Diyarbakır'a gelen avukatların bazıları salona alınmadı. Dışarıda beklemeye başlayan avukatlar, Gülben Ergen'in duruşma salonuna girmesine tepki gösterdi ve adliye karıştı.
"GÜLBEN ERGEN NASIL GİREBİLİYOR?"
Duruma tepki gösteren avukatlar, "Gülben Ergen'in ne ayrıcalığı var?" "Avukatlar buradayken Gülben Ergen nasıl giriyor?" "Duruşmaya girmek için Gülben Ergen mi olmak gerekiyor?" "Gülben Ergen nasıl girebiliyor?" diye tepki gösterdi.
Gülben Ergen tepkilerle ilgili açıklama yaptı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Gülben Ergen, "Elbette evden klavye başı kahramanlığı yapmayıp, bir gece öncesinden sahaya geldim! 78 gündür içselleştirdiğim Narin kızımızın davasına sahip çıktım. Gece yarısı mezarını ziyaret ettim. Ünümle burda değilim! Ünlüler böyle yapmaz zaten. Vicdanım, merhametim, anneliğim, derneğim Çocuklar Gülsün Diye Derneği diye sorumluluklarım gereği buradayım! Kimlik belgemi de Adli Sicil belgemi de günler öncesinden teslim ederek ve izin alarak!" ifadelerini kullandı.