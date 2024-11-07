Gülben Ergen tepkilerle ilgili açıklama yaptı.





Twitter hesabından paylaşım yapan Gülben Ergen, "Elbette evden klavye başı kahramanlığı yapmayıp, bir gece öncesinden sahaya geldim! 78 gündür içselleştirdiğim Narin kızımızın davasına sahip çıktım. Gece yarısı mezarını ziyaret ettim. Ünümle burda değilim! Ünlüler böyle yapmaz zaten. Vicdanım, merhametim, anneliğim, derneğim Çocuklar Gülsün Diye Derneği diye sorumluluklarım gereği buradayım! Kimlik belgemi de Adli Sicil belgemi de günler öncesinden teslim ederek ve izin alarak!" ifadelerini kullandı.







