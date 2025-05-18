Nemrut'un maskot ayıları kış uykusundan uyandı

Önen, açıklamasının devamında ise şöyle konuştu: "Yetkililer, bölgeye yemek artıkları bırakılmaması, mangal yapılmaması ve hayvanların elle beslenmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Geçmişte yapılan bu tür hatalı uygulamaların hem insanlara hem de yaban hayvanlarına zarar verdiği ifade ediliyor. Yaban hayatının korunmasının ekolojik denge açısından kritik önem taşıyor. Doğal alanlardaki hayvan popülasyonunun sürdürülebilir şekilde korunabilmesi için doğada kendi besinlerini bulmalarının teşvik edilmesi gerekiyor. Ormanlık alanlara meyve ağaçlarının dikilmesi, ayıların beslendiği diğer canlı popülasyonların korunması gibi uygulamalar bu canlıların doğal beslenme davranışlarını destekleyebilir."







