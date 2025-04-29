Neşe Karaböcek 'İyi bir insan olmak için Kur'an'ı anlamak yeterli' diyerek anlattı: Acım hiç dinmiyor

"ACIM HİÇ DİNMİYOR"

Sabah'ın haberine göre Karaböcek, şöyle konuştu:

"Aileden kayıp yaşandığında bir mum yanarmış. Seneler geçtikçe diğerleri sönse de evladın mumu hep yanarmış. Evladını kaybeden annelere, şehit annelerine Allah sabır versin. Evlat acısı çok ağır. Acım hiç dinmiyor. Her dakika benim için azap. Oğlumun sesi daima kulağımda, anlattıkları, hatıraları hep benimle. Çok eğitimli bir insandı. Amerika'da eğitim gördü. Tek ideali Türkiye'ye gelip okul açmaktı. Ama olmadı. Hiç hastalanmazdı. Sigara içmez, alkol kullanmazdı. Kalpten bir anda gitti. Oğlum adına okul yaptırmak istiyorum"







