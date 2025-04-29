Neşe Karaböcek 'İyi bir insan olmak için Kur'an'ı anlamak yeterli' diyerek anlattı: Acım hiç dinmiyor

Türk müziğinin usta ismi Neşe Karaböcek, hayatına dair bilinmeyenleri paylaştı. "İyi bir insan olmak için Kur'an'ı anlamak yeterli. Kendimi hayır işlerine verdim" diyen usta sanatçı, kariyer yolculuğundan, aile bağlarına evlat acısına kadar birçok konuda samimi itiraflarda bulundu.
"Sildim Seni Kalbimden", "Niyet", "Günün Birinde", "Kulakların Çınlasın" gibi unutulmaz eserleri seslendiren usta sanatçı Neşe Karaböcek, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.
Usta sanatçı, kariyer yolculuğundan, aile bağlarına evlat acısına kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı.
2019 yılında oğlu Hasan Ali Yener'in vefatıyla büyük bir acı yaşayan Karaböcek, "Evladınızı kaybettiniz. Bu acıyla nasıl baş ettiniz?" sorusuna yürek burkan bir yanıt verdi.
"ACIM HİÇ DİNMİYOR"
Sabah'ın haberine göre Karaböcek, şöyle konuştu:
"Aileden kayıp yaşandığında bir mum yanarmış. Seneler geçtikçe diğerleri sönse de evladın mumu hep yanarmış. Evladını kaybeden annelere, şehit annelerine Allah sabır versin. Evlat acısı çok ağır. Acım hiç dinmiyor. Her dakika benim için azap. Oğlumun sesi daima kulağımda, anlattıkları, hatıraları hep benimle. Çok eğitimli bir insandı. Amerika'da eğitim gördü. Tek ideali Türkiye'ye gelip okul açmaktı. Ama olmadı. Hiç hastalanmazdı. Sigara içmez, alkol kullanmazdı. Kalpten bir anda gitti. Oğlum adına okul yaptırmak istiyorum"
"KUR'AN'I ANLAMAK YETERLİ"
Her zaman inançlı bir insan olduğunu ve namazlarını aksatmadan kıldığını söyleyen ünlü sanatçı, "Küçüklüğümden beri dua eden, namaz kılan biriyim. Kendimi bildiğim andan itibaren inancı giderek büyüyen ve dinine layık olmaya çalışan bir Müslümanım. 2 kere hatim indirim. Kur'an'ı okumak gerekiyor. İyi insan olmak için Kur'an'ı anlamak yeterli. Ailemizin bütün bireyleri de inançlıdır. Allah kısmet ederse kutsal topraklara gitmek isterim. Kendimi hayır işlerine verdim. Üç çocuk okuttum" dedi.