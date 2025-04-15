Nisan karı toygar kuşlarının düzenini alt üst etti: Beslenemedikleri için yorgun ve gerginler

Bölgede uzun süredir doğa gözlemi yapan Dr. Cihan Önen, "Bahar mevsimiyle birlikte bu kuşların bölgede yoğunlaştığını görmekteyiz. Ancak son günlerde etkili olan kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşü, kuşların beslenme, yön bulma ve genel davranışlarını olumsuz etkiliyor. Besin kaynaklarının karla örtülmesi, yoğun kar yağışı ve dolu yağışlarıyla gelen yorgunluk ve gerginlik, kuşların hayatta kalma mücadelesini zorlaştırabilmektedir. Konuya ilişkin daha ayrıntılı değerlendirme, kuş bilimi uzmanları tarafından yapılabilir" dedi.