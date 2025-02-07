Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) 2024 yılı verilerinden yaptığı derlemeye göre, İstanbul'un nüfusu 2024'te 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 oldu.



