Nursel Ergin resmen çileden çıktı: Kanserle mücadele eden ünlü sunucu bu sözlere isyan etti

"Sözüm meclisten dışarı. Hayat ne güzel öğretiyor anlayana. Teklif susmuyor, istesem her gün bir programda ya da mecrada olurum. Benim yolum bir tane, en çok kalbime güvenirim. Hep iyiliği seçerim, hayatımda kendimden daha çok başkalarının mutluluğunu düşünür, hep empati kurarım. Ben 1 yıldır istesem her bir günümü paylaşır, konuştururdum kendimi. Ben ekran yüzüyüm. Mesaj kutum, acı çeken, çaresiz hisseden, benden motivasyon isteyen hastalardan gelen yardım çığlıklarıyla dolu. Benim misyonum bu, beğenseniz de yapamadığınız için kıskansanız da ben güçlü bir kadınım"