Nursel Ergin resmen çileden çıktı: Kanserle mücadele eden ünlü sunucu bu sözlere isyan etti

Ünlü sunucu Nursel Ergin, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Zorlu bir süreçten geçen Ergin, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımın ardından gelen bu eleştirilere isyan etti. "Ne düşünüyorsanız Allah size 10 katını versin" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü sunucu Nursel Ergin, geçtiğimiz günlerde kanserine yakalandığını duyurmuştu.
"Gerçeklerle yüzleştim"
44 yaşındaki ünlü sunucu, 8 aydır verdiği zorlu mücadele hakkında geçtiğimiz haftalarda açıklama yapmıştı.
Hastalıkla ilgili teşhis sürecinden bahseden Ergin, "Ben doktora gittim. Muayenede hemen anlaşıldı. Biyopsi yapılmaya karar verildi. Çok acıtan ağrılı bir işlem, aslında o sonucu beklemek çok kötü bir his… Çok güzel sonuçlarla karşılaşmadım.
Aslında ilk duyduğumda ‘tedaviye ihtiyacım olmayabilir’ diye konuşulmuştu ama sonra gerçeklerle yüzleştim; ‘6 seans kemoterapi’ denildi. Bana süreçle ilgili bilgiler verildi. İlk kemoterapiye girdiğimde, meditasyon müziği koydum ve şöyle düşündüm bu beni iyileştirecek bir şifa... Kemoterapi inanılmaz şeyler yapıyor vücuda, zor bir süreç bu süre kendinizi sağlam hazırlamanız gerekiyor" demişti.
"Güçlü olun her şey düzelecek"
Saçlarını ilk başta kısa kestirdiğini dile getiren Ergin, "İlk başta kısa kestirdim siz öyle yapmayın tamamen kazıtın. Sonrasında elinize gelen saçlar yastık oturduğunuz yer o psikoloji hiç çekilmiyor. Farz edin yeni doğan bebek gibisiniz" ifadelerine yer verdi.
Kanserle savaşan sevenlerini motive etmeyi ihmal etmeyen ünlü sunucu, "Güçlü olun, kendinizi sürekli motive edin. Her şey düzelecek. Kendinizi bir tek kendiniz kurtarabilirsiniz" diyerek paylaştı.
Çılgına döndü
Bazı sosyal medya kullanıcıları Ergin'i reklam yapmakla suçladı. "Reklam yapıyorsun" eleştirileri ünlü sunucuyu çileden çıkardı.
"Sözüm meclisten dışarı. Hayat ne güzel öğretiyor anlayana. Teklif susmuyor, istesem her gün bir programda ya da mecrada olurum. Benim yolum bir tane, en çok kalbime güvenirim. Hep iyiliği seçerim, hayatımda kendimden daha çok başkalarının mutluluğunu düşünür, hep empati kurarım. Ben 1 yıldır istesem her bir günümü paylaşır, konuştururdum kendimi. Ben ekran yüzüyüm. Mesaj kutum, acı çeken, çaresiz hisseden, benden motivasyon isteyen hastalardan gelen yardım çığlıklarıyla dolu. Benim misyonum bu, beğenseniz de yapamadığınız için kıskansanız da ben güçlü bir kadınım"
"Ne düşünüyorsanız Allah size 10 katını versin"
"Beddua edenler, kötü konuşanlar, ne düşünüyorsanız kalbinizle nafakalının. Yine anlamayacağınızı biliyorum ama yazıyorum işte. Gerçek bilgi paylaşmayan bir insanın hastalığını bile kötü niyetle paylaşanlar, sözüm en çok size. Ne düşünüyorsanız Allah size 10 katını versin" diyerek sözlerini tamamladı.