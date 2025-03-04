Odyoloji uzmanından çarpıcı bilgiler: '8 saatten fazla dinlerseniz işitme kaybına neden olur'

Kulaklıklara dikkat

Kulaklıkla müzik dinlerken ses seviyesinin yüksek tutulmaması ve kulakların uzun süre sese maruz kalmaması gerektiğinin altını çizen Aydoğan, "Örneğin bir motosiklet 100 desibel, saç kurutma makinesi 90 desibel ses üretiyor. Buna karşılık olarak da bir kulaklığın çıkaracağı ses de hemen buna yakındır. Uzun süreli yüksek sesle müzik dinlemek veya oyun oynamak için kullanılan kulaklıkların ilk başlarda fark edilmezse de zamanla kendini çınlama ve işitme kaybı ile gösteren etkileri olabilmektedir." diye konuştu.