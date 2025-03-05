Oğlunun aldığı hediye hayatını değiştirdi: 50 yaşında kendi işini kurdu taleplere yetişemiyor

Kadın olarak böyle bir girişimde bulunmanın kendisini gururlandırdığını belirten Marangoz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalışmak bana çok güzel şeyler hissettiriyor. Ben 45 yaşından sonra çalışmaya başladım ve bu zamana kadar hayatımı boş yaşamışım ve değersizleştirmişim gibi hissettim. Şu an çok güzel duygular içerisindeyim. İlk zamanlarda korkarak başladım ama korku ve başarı paralel büyüyor. Bazen korkularım daha önde oluyor ama bakıyorum sonunda başarı geliyor. Bu da çok güzel bir duygu. İyi ki böyle bir iş hayatına atılmışım, iyi ki de korkularımın üzerine gitmişim"







