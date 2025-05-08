Orta Doğu ülkelerinden gelen kafile Kastamonu'da siyezle tanıştı: 12 bin yıllık miras sofralarını süsleyecek

Siyezin dikkatlerini çektiğini kaydeden Kadhimi, "Ondan sonra siyez buğdayı üzerinde yaptığımız bu çalışmalarla ilgili siyez buğdayı tarladan nasıl çıkıyor, nasıl ekiliyor değirmen aşamasına nasıl geçiyor, değirmen aşamasından sonra un aşamasına, ekmek aşamasına nasıl geçtiğini inceledik ve ekibimle beraber ekibime de buradan bu incelemelerden sonra siyez ürünlerini almasını tavsiye ettim. Özellikle bagaj hacimlerinin yüksek tutulması ve buradan bolca ürün alması yönünde telkinlerde bulundum. Özellikle yaptığım araştırmada yani bu otantik siyez buğdayının sadece Avrupa'da değil de Türkiye'de de olabileceğini düşünerekten bu araştırmaları yapmıştım. Tabii burada bulduğumuzda bu gelişimde ekibimde özellikle unlu mamuller üzerine çok profesyonel olan bir şef hanımefendiyi de beraber getirdim. Özellikle o kendisine buraya geldiğinde ve buradaki siyez ürünlerinden yapılan tatlı türü ve ekmek türü şeyleri tattığında fevkalade orada olmaktan mutluluk duydu ve o da özellikle bir dahaki seneye İran üzerinden bir grup getirmeyi planlıyoruz. Bu şekilde beraberce İran üzerinden de ve bütün Orta Doğu ülkelerinden karışık bir şekilde karma bir şekilde bir grup oluşturup organizasyonunu yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.



