Osmanlı'nın asırlık şifa sırrı ortaya çıktı: Vücudu tepeden tırnağa yeniliyor, adeta her derde deva oluyor

Bazı rivayetlere göre; Kanuni Sultan Süleyman, bir yaz günü Yeniçeri Ocağı’nı ziyaret ettiğinde, kendisine buz gibi bir şerbet ikram edilir. Şerbetin lezzetinden hayran kalan padişah, içtiği tasa bir kese altın bırakır.





Bu olay, yüzyıllar boyunca sürecek bir geleneğin başlangıcı olur. Her yıl padişah ocağı ziyaret ettiğinde, aynı şerbet sunulur, Kanuni’nin başlattığı zarif teşekkür de tasa bırakılan altınla devam eder.