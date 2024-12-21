Osmanlı'nın izlerini taşıyor: Yeni detaylar ortaya çıktı

TERCÜME ETTİĞİMİZDE BAZI NOKTALAR DİKKATİMİZİ ÇEKTİ'





Tarihi alanda üzerinde Osmanlıca yazılı mezar taşları ve kitabeler üzerinde çalışma yaparken Kaptan-ı Derya Halil Paşa'nın inşa ettirdiği çeşmeyi de incelediklerine dikkati çeken Dr. İsmail Sabah, "Bu çeşmenin kitabesini tercüme ettiğimizde bazı noktalar dikkatimizi çekti. Normalde çeşmeler hayır eserleri oldukları için yerleşim yerlerinin içerisine veya yakın noktalara inşa edilirdi. Ancak arkamızdaki çeşme, en yakın yerleşim yeri olan Kilitbahir köyüne yaklaşık 4 kilometre mesafedeydi. Dolayısıyla bu çeşmenin neden yerleşim yerine uzak yapıldığı konusunu aydınlatmak için sorduğumuz sorularla birlikte yeni keşiflere doğru uzanan serüvenimiz de başladı. Bu sorunun yanıtını bulabilmek için öncelikle Halil Paşa'nın vakfiyesini inceledik. Kendisinin 'Piyale Paşa Bahçesi' olarak adlandırılan mevkide 2 çeşme ve 2 havuz inşa ettirilmesini istediğini gördük" dedi.