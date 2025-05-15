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Oya Aydoğan aramızdan ayrılalı 9 sene oldu: Oğlunun sözleri yürek burktu

Oya Aydoğan aramızdan ayrılalı 9 sene oldu: Oğlunun sözleri yürek burktu

23:0115/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
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Türk sinemasının efsane ismi oyuncu Oya Aydoğan 15 Mayıs tarihinde hayata gözlerini yumdu. Ani ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Aydoğan'ın vefatının 9. yılından oyuncu oğlu Gurur Aydoğan'dan duygusal bir paylaşım geldi.

Türk Sineması'nın en önemli isimlerinden Oya Aydoğan 2016 yılında hayatını kaybetmişti.


Aort yırtılması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Aydoğan'ın ani ölümü sanat camiasını hüzne boğmuştu. 

9 SENE ÖNCE VEFAT ETMİŞTİ


O acı günün üzerinden 9 sene geçti.

Annesi öldüğünde 28 yaşında olan Gurur Aydoğan vefat yıldönümünde Oya Aydoğan'ı unutmadı. 


DUYGUSAL NOTUYLA ANNESİNİ ANDI


Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Usta oyuncunun fotoğrafını paylaşan oğlu şunu yazdı:


"Sensin geçen 9'uncu sene meleğim. Boşluğun hiçbir zaman dolmayacak."

12 SAATLİK AMELİYATA GİRMİŞTİ


Oya Aydoğan 8 Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. 

12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan ünlü isim 15 Mayıs 2016'da 59 yaşındayken yaşamını yitirmişti.


Aydoğan 16 Mayıs 2016 tarihinde vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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