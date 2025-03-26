Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Öylesine MR çektirdi, korkunç gerçekle yüzleşti: Vücudumda saatli bir bomba taşıyor gibiydim

Öylesine MR çektirdi, korkunç gerçekle yüzleşti: Vücudumda saatli bir bomba taşıyor gibiydim

22:5826/03/2025, mercredi
Diğer
Sonraki haber

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Sarah Blackburn, hiçbir sağlık sorunu belirtisi olmamasına karşın, kendi tabiriyle "Sadece eğlence için" MR çektirdi. Genç anne, sonuçları görünce kendisini, hayatının en zor iki ayına sürükleyen gerçekle yüzleşti.

Olay, Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana geldi. Sarah Blackburn herhangi bir sağlık sorunu olmadığını zannederek MR çektirdi.

"Hiçbir semptomum yoktu, sadece keyfi olarak bir vücut MR'ı çektirdim" diyen Blackburn korkunç gerçekle yüzleşti.

Tam 4 gün sonra gelen sonuçlarda dalak arterinde anevrizma olduğunu öğrenen genç anne hayatının şokunu yaşadı.


Oldukça nadir görülen bu durum Blackburn'ün moralini bozdu. Çünkü patlaması halinde üçte bir oranında ölüm riski taşıyordu. Dahası, ek testlerde de 2 anevrizması olduğu belirlendi.

Blackburn yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Sonuçları görünce panik atak geçirdim ve hemen acil servise koştum. Vücudumda saatli bir bomba taşıyor gibiydim"

Anevrizmaların konumu dolayısıyla doktorlar, genç kadına dalağının alınması gerektiğini söyledi.


Ameliyat olan genç kadın, dalağı olmadan yaşamaya alışmaya başladığını ifade etti.

#ABD
#MR
#Anevrizma
#Sağlık

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayramda üniversiteler kaç gün tatil olacak? Üniversitelerde bayram tatili tarihleri 2025