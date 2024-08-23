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Hayat

Oyuncu Peker Açıkalın'ın son görüntüsü şaşırttı: Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti

14:47 - 23/08/2024 Cuma
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Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği iddia edilen oyuncu Peker Açıkalın'ın son durumu merak konusu oldu. Açıkalın’ın son görüntüsü ortaya çıktı.

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Oyuncu Peker Açıkalın’ın birkaç hafta önce beyin kanaması geçirdiği iddiaları gündeme gelmişti.

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61 yaşındaki Açıkalın’ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği öne sürülmüştü.


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Ancak ünlü oyuncu, doktoru Serdar Demir ile birlikte kamera karşısına geçerek sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.


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Açıkalın, "Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde herhangi bir sorun yok" ifadelerini kullandı.


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Öte yandan Açıkalın'ın son fotoğrafı da ortaya çıktı.

#Peker Açıkalın
#beyin kanaması
#Sağlık
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