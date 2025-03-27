Özcan Deniz açtı ağzını yumdu gözünü: Ağabeyi Ercan Deniz'e 'Yılanlı' gönderme

Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süredir gündemde. Özcan Deniz ile kendisini ihbar eden ağabeyi Ercan Deniz arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz günler anjiyo olan ünlü sanatçı, açtı ağzını yumdu gözünü. 'Yılanlı' gönderme yaptığı paylaşımı ise dikkat çekti.
Ailesiyle yaşadığı problemlerle bir süredir gündemde olan Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.
Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz'i vergi kaçırmakla suçlamıştı.
Sarıyer’de SİT alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı iddia edilen Özcan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, ünlü isim ifade vermişti.
Yaşanan gelişmelerin ardından, İranlı eşi Samar Dadgar ile oğlu dışında herkesi sildiğini söyleyen Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz arasında yeni bir kriz patlak verdi.
Geçtiğimiz günler anjiyo olan Deniz, zehir zemberek sözlerle sessizliğini bozdu.
"Tertemizim"
"Çok şükür ki tertemizim. Ben ve hiç bir şeyden haberi olmayan, senin kirli işlerine alet etmeye çalıştığın, 2 küçük kız çocuğu sahibi, en küçük kız kardeşimiz Melek de dahil tertemiziz. Yanımda durduğu için kin kustuğun, her gün mesajlar atarak utanç verici, ağıza alınmayacak küfürler ettiğin kız kardeşim Sibel tertemiziz. Korkutarak, ölümle tehdit ederek çevirdiğin bütün kirli işlerin faturasını bizlere kesmeye çalışıyorsun.
Tüm aileyi darmaduman ettin. Ne bu hırs ve öfken anlamak mümkün değil! Yasaklı maddelere bulaştın, alkoliksin, kafan süngere dönmüş durumda. Paraya tapıyorsun. Akıl tutulması içindesin, gaflet içindesin. Atfettiğin bütün suçlar sana ait. Ama sen herkesin hayatını karartmaya ant içmişsin. Herkesin ekmeği ile oynuyorsun. Durmadın, durmuyorsun, durma yakacaksın.
"Beni sattın"
Seninle ilgili beni 30 yıldır herkes uyardı. Ama ben tek erkek kardeşim olan seni kenara atmadım, sahip çıktım. Şu an senin yaptığın gibi satmadım. Şimdi finalde herkesi haklı çıkardın. Bu kadar "şahsiyet yoksunu" olabileceğini öngöremedim. Bu süreçte bile yaptığın onca ihanete ve kötülüğe rağmen sana zarar gelmesin diye kılı kırk yararak süreç yürüttüm. Hak etmediğin ne varsa sana fazlasıyla verdim. Ama sen her defasında daha fazlasını istedin. Asıl seni yiyip bitirmişlere sırtını dayayıp bana ihanet ettin. Beni sattın.
"Yurt dışına kaçırdığın paramın izini buldum"
Seni ima ederek paylaştığım yılan videosunda sana bir mesaj vermeye çalıştım 'yapma kendini bitireceksin' diye. Ama sen mesajı değil yılanı gördün. Şimdi benim adımı kullanıp dolandırdığın kim varsa bana ulaşıyor. 60 yaşına merdiven dayamış bir 'adamsın' neyin peşindesin bilen yok. Sen, benim bütün kazancımın kendi kazancın olduğunu zannediyorsun. (Karından bile sakladığın, sadece senin ve oğlunun bildiği yurt dışına kaçırdığın paramın izini buldum.)
Seninle ilgili artık hukuksal işlemleri başlattım. Verdiğin bütün zararların cezasını sen ve avanelerin çekeceksiniz. Şimdi git derdini adalete anlat. 'Suçlu psikoloji' içindesin. Bu yüzden ekranlardan inmiyorsun. Utanç verici bir amaç güdüyorsun, "beni bitirmek". Ben senin sayende değil, sana rağmen ördüm bu kariyeri. Sahtekarlıkla sarsılmaz. İlahi adalet için zaten Allah yardımcın olsun"
Özcan Deniz'in gönderdiği yılan videosunda şu cümlelere yer veriliyor; "Yılan bazen kendi kuyruğunu yutmaya başlayabilir. Bunun iki sebebi var; ya kuyruğunu av sanmıştır ya da aşırı streslidir. Doğal güdüsü yemeğe odaklandığı için acı da çekmez. Yeme işi bağırsağa kadar devam eder ancak, burada sıkışır. Sonuç olarak yılan için geri dönülemez bir hasar kalır"