Özcan Deniz 'Bir daha beni göremeyebilirsiniz' demişti: İşte endişelendiren sözlerin ardındaki gerçek

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, konserinde “Bir daha beni göremeyebilirsiniz” diyerek hayranlarını korkutmuştu. Deniz'in, o sözleri neden söylediği ortaya çıktı.
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir süredir ailesindeki tartışmalarla gündemdeki yerini koruyor.
Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla sevenlerini korkutmuştu.
"Bir daha beni göremeyebilirsiniz"
Konser verdiği sırada konuşan Özcan Deniz, "Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl benimle beraber sırtımda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim" sözleriyle endişelendirmişti.
Müziği bırakıyor mu?
Deniz'in bu sözleri, 'Müziği mi bırakıyor?' şeklinde soruları da beraberinde getirmişti.
Özcan Deniz'in kafa karıştıran açıklamalarının ardından olayın perde arkası ortaya çıktı.
Abisi Ercan Deniz ile yaşadığı problemlerden bunalan şarkıcı, bir süre gözlerden uzak yaşamayı planlıyor.
Günler sonra sessizliğini bozan Deniz, Instagram hesabından paylaştığı mesajla sevenlerini müziği bırakıp bırakmadığı konusunda son noktayı koydu.
İmalı paylaşım
Ercan Deniz'de adeta kardeşi Özcan Deniz'e nispet yaparcasına paylaştığı fotoğraf ile gündem olmuştu.