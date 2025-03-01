Özcan Deniz kalp krizi geçirdikten sonra ilk kez görüntülendi: Yeni kararını açıkladı

Ailesiyle yaşadığı problemlerle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmişti. Sevenlerini endişelendiren Özcan Deniz ilk kez görüntülendi. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan ünlü sanatçı, yeni aldığı kararı da açıkladı.
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle zor günler geçirdi.
Ailesiyle problem yaşayan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ailesine rest çeken Özcan Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" demişti.
Özcan Deniz, geçtiğimiz haflarda annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.
Özcan Deniz'in hastaneye kaldırılmasının ardından eşi Samar Dadgar ise "Özcan'a bir şey olursa hepinizi yakacağım. Hesabı sorulacak" diyerek eşinin ailesini hedef almıştı.
İlk kez görüntülendi
Özcan Deniz, hastaneye kaldırılmasının ardından ilk kez Azerbaycan’da görüntülendi.
Konser vermek için Bakü Kongre Merkezi’ne giden sanatçı, muhabirlerinin sağlık durumunu sorması üzerine, “Hiçbir sorunum yok, gayet iyiyim” yanıtını verdi.
İş temposunu azaltacak
Önümüzdeki günlerde kalbine stent takılacak olan Deniz’in, iş temposunu azaltacağı öğrenildi.