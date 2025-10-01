Paris'ten yola çıkan Orient Express yılın ikinci seferi için İstanbul'a geldi

"Tren çok güzel ve yolculuk harikaydı"





Yolculardan Helen Carter, gazetecilere, Venice Simplon Orient Express'in güzel bir trende harika bir yolculuk yaptıklarını belirterek, trendeki personelin yolculara çok özen ve ilgi gösterdiğini söyledi.





Seyahat boyunca zamanda yolculuk yapıyormuş hissine kapıldıklarını aktaran Carter, "Size harika bir şekilde bakıyorlar. Tren çok güzel ve yolculuk harikaydı. Daha önce küçük bir yolculuk için bu trene binmiştik. Bu sefer Paris'ten İstanbul'a ikonik bir yolculuk yapmak istedik. Nefes kesici bir yolculuktu. Harika zaman geçirdik." şeklinde konuştu.



