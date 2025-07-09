İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Dilan ve Engin Polat’a ait şirketlerle ilgili önemli bir karara imza attı. Yeni kararla birlikte, şirketlerin yönetimi tekrar Polat çiftine devredildi ancak TMSF denetim kayyımı sıfatıyla süreci yakından takip edecek. Buna göre, kayyımın onaylamadığı hiçbir harcamayı yapamayacaklar.
Kara para aklama suçlamasıyla, aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın da yer aldığı 28 kişinin yargılandığı davanın 4'üncü duruşması görüldü.
Ara kararını açıklayan mahkeme, dava konusu şirketler üzerindeki kayyum kararını kaldırarak, kayyımın denetimde olmasına hükmetti.
Yeni kararla birlikte, şirketlerin yönetimi tekrar Polat çiftine devredildi ancak TMSF denetim kayyımı sıfatıyla süreci yakından takip edecek.
Bundan böyle şirket sahipleri yönetimde söz sahibi olacak ancak tüm mali işlemler, TMSF tarafından atanan denetim kayyımlarının onayına tabi olacak. Örneğin, şirketlerden herhangi bir ödeme yapılabilmesi için denetim kayyımının onayı gerekecek.
TMSF’den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"TMSF’yi Ceza Muhakemeleri Kanunu 133. maddesi gereği yönetim kayyımı olarak görevlendiren İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliklerinin kararları, bugünkü duruşmada İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kaldırılarak, şirketlerin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin “denetim kayyımı”nın onayına bağlı kılınmasına karar verilmiş olup denetim kayyımı olarak yine TMSF görevlendirilmiştir.
“Denetim kayyımlığı” kararının gereği olarak, bundan böyle Dilan-Engin Polat Şirketleri sahipleri tarafından yönetilecek, ancak TMSF’nin atadığı denetim kayyımları tarafından denetlenmeye devam edilecek ve onayları alınmadan örneğin ödeme yapılamayacaktır.
TMSF’nin kayyımlık yaptığı dönemde şirketler mevzuat gereği basiretli tacir sıfatıyla yönetilmiş, uluslararası muhasebe standartlarına uygun sistem kurularak kayıt dışı harcamalara son verilmiş ve özellikle şirketlerin Kamu borç ve yükümlülükleri eksiksiz yerine getirilmiştir.