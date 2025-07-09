“Denetim kayyımlığı” kararının gereği olarak, bundan böyle Dilan-Engin Polat Şirketleri sahipleri tarafından yönetilecek, ancak TMSF’nin atadığı denetim kayyımları tarafından denetlenmeye devam edilecek ve onayları alınmadan örneğin ödeme yapılamayacaktır.

TMSF’nin kayyımlık yaptığı dönemde şirketler mevzuat gereği basiretli tacir sıfatıyla yönetilmiş, uluslararası muhasebe standartlarına uygun sistem kurularak kayıt dışı harcamalara son verilmiş ve özellikle şirketlerin Kamu borç ve yükümlülükleri eksiksiz yerine getirilmiştir.



