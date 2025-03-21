Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ını görenler tanıyamıyor

Bir zamanlar Poyraz Karayel'de izlediğimiz ve Sinan olarak tanıdığımız Ata Berk Mutlu, şimdilerde görenlerin tanıyamadığı bir genç oldu. İşte performansı ve sevimli halleriyle izleyicinin sempatisini kazanan Ata Berk Mutlu'nun son hali.
14 Haziran 2005 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dünyaya gelen Ata Berk Mutlu, ailesinin 4 buçuk yaşında bir ajansa başvurmasıyla ekran macerasına adım attı.
Oyunculuğa olan ilgisi daha çocuk yaşlarda belli olan Mutlu, okul yılları boyunca tiyatro sahnelerinde yer aldı.
Televizyon kariyeri de bir o kadar parlak olan Mutlu, 2010 yılında "Aşk Bir Hayal" dizisinde Reşat karakteriyle başlayan oyunculuk serüveninde, "Anneler ile Kızlar", "Bulutların Ötesi" ve "Karadayı" gibi popüler dizilerde rol aldı.
Ancak asıl büyük çıkışını 2015-2017 yılları arasında başrol oynadığı "Poyraz Karayel" dizisinde Sinan Karayel karakteriyle yaptı. Bu dizideki başarısı ona genç yaşta çok sayıda ödül kazandırdı.