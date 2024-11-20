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Real Madrid için bir ilk: Dolaplar satışa çıktı

Real Madrid için bir ilk: Dolaplar satışa çıktı

18:2820/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
AA
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Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaki birinci takım soyunma odası dolapları, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı. Futbol efsaneleri Cristiano Ronaldo, David Beckham, Zinedine Zidane, Sergio Ramos ve Luis Figo tarafından kullanılan ve her biri 10.000 £'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulan 24 ayrı dolap, Real Madrid Santiago Bernabeu Stadyumu Mozaiği ve stadyumun metal kapılarıyla birlikte 12-26 Kasım 2024 tarihleri arasında açık artırmaya konuldu. Dolaplar, düzenlenen photocall etkinliğinde Sotheby's personeli tarafından tanıtıldı.

Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaki birinci takım soyunma odası dolapları, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı. 

Futbol efsaneleri Cristiano Ronaldo, David Beckham, Zinedine Zidane, Sergio Ramos ve Luis Figo tarafından kullanılan ve her biri 10.000 £'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulan 24 ayrı dolap, Real Madrid Santiago Bernabeu Stadyumu Mozaiği ve stadyumun metal kapılarıyla birlikte 12-26 Kasım 2024 tarihleri arasında açık artırmaya konuldu.

Dolaplar, düzenlenen photocall etkinliğinde Sotheby's personeli tarafından tanıtıldı.

#Real Madrid
#Santiago Bernabeu Stadyumu
#Dolap
#Açık artırma

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