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Sabahları pencereyi açarsanız geçmiş olsun: Camdan içeri sinsice sızıyor ve...

Sabahları pencereyi açarsanız geçmiş olsun: Camdan içeri sinsice sızıyor ve...

10:3315/05/2025, Perşembe
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Alerjisi olan bireyler için sabah saatlerinde dışarı çıkmak ya da pencere açmak riskli olabilir. Çünkü polen yoğunluğu genellikle sabah erken saatlerde en yüksek seviyeye ulaşıyor. Bu nedenle alerjik reaksiyonları tetiklememek adına, sabah saatlerinde evde kalmakta fayda var.

Sabah uyanır uyanmaz pencereyi açmak, birçok kişi için güne başlarken yapılan ilk eylemlerden biridir.

Özellikle baharın taze havası, insanın hem ruhunu hem bedenini canlandırır, güne enerjik başlamasını sağlar.


Ancak bu keyifli alışkanlık, polen alerjisi olan bireyler için tehlikeli sonuçlar doğurabilir.


Çünkü polenlerin havaya en yoğun karıştığı zaman dilimi sabahın erken saatleridir.


Bu da alerjik bünyeye sahip kişiler için sabah saatlerinde havalandırma yapmayı sakıncalı hâle getirir.


Bu nedenle, alerji sorunu yaşayanların evlerini günün ilerleyen saatlerinde havalandırmaları tavsiye edilir.


Aksi takdirde gözlerde kaşıntı, sulanma, şişlik gibi belirtilerle birlikte ciltte kızarıklıklar, kaşıntılar görülebilir.


Ayrıca kişi kendini yorgun, halsiz ve sinirli hissedebilir; konsantrasyon sorunları yaşayabilir.

#alerji
#polen
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