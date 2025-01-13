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Kafada saç bırakmayan gizemli salgın: Kısa sürede hızla yayıldı 11 köyde 155 kişi aniden kel kaldı

Kafada saç bırakmayan gizemli salgın: Kısa sürede hızla yayıldı 11 köyde 155 kişi aniden kel kaldı

16:5213/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
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Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 11 köyde 155 kişi bir anda kel kaldı! Hızla saç dökülmesine yol açan salgın, endişe oluşturdu. Sağlık ekipleri köylerde göreve çağırılırken yetkililer, salgının kaynağını tespit etmeye çalışıyor.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, 11 köyde sebebi henüz belirlenemeyen 155 saç kaybı vakası kayda geçti. Bölge halkının "kellik virüsü" dediği salgının kaynağı araştırılıyor.




Buldhana bölgesindeki köylerde hızla saç dökülmesine yol açan salgın, endişe oluşturdu.



Sağlık ekipleri köylerde göreve çağırılırken yetkililer, salgının kaynağını tespit etmeye çalışıyor.



Halk arasında "kellik virüsü" olarak anılan hastalığın saç, kafa derisi ve tırnaklar üzerinde yapılan ön incelemeye göre bir mantar enfeksiyonu olmadığı aktarıldı.


Ancak uzmanlar, bunun yalnızca ilk bulgular olduğunu ve daha fazla analize ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Kesin tanı için kritik önemdeki mikrobiyoloji raporlarının perşembe gününe kadar yayımlanması bekleniyor.


Öte yandan Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi'nden (ICMR) bir uzman ekibin, kapsamlı bir soruşturma yürütmek üzere iki gün içinde, etkilenen bölgeleri ziyaret edeceği açıklandı.

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#Hindistan
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#kellik virüsü

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