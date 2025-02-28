Diyetisyen Gizem Güneş Ramazan ayı öncesinde tavsiyelerde bulundu. Sahura elma sirkesi ile başlanılması gerektiğini ifade eden Diyetisyen Güneş, "Ramazan ayında beslemeyle ilgili iki temel şeyden bahsedeceğim. Öncelikle birinci temel şey kan şekerimizi denge de tutmak. Bunun için neler yapabiliriz. Öncelikle bir bardak elma sirkesi ile sahura başlamak" dedi.