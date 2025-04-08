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Şaka gibi tesadüf: Hayranı olduğu Volkan Konak'ın şarkısını seslendirirken kalp krizi geçirip yere yığıldı

Şaka gibi tesadüf: Hayranı olduğu Volkan Konak'ın şarkısını seslendirirken kalp krizi geçirip yere yığıldı

12:528/04/2025, Salı
DHA
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde koroda hayranı olduğu Volkan Konak'ın şarkısını seslendirirken bir anda yere yığılan Mehmet Gündoğdu'nun (73) duran kalbi, kendisi gibi korist olan doktor Şükrü Yenice tarafından yapılan kalp masajıyla çalıştırılıp, hayata döndürdü.

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu tarafından dün akşam Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde 'Hoş geldin Bahar' konseri düzenlendi. Konseri saat 23.00 sıralarında tamamlayan koro, ardından, KKTC'deki konserinde rahatsızlanıp hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın anısına bir şarkı seslendirmeye başladı.

 Bu sırada koroda arka sırada duran korist Mehmet Gündoğdu, bir anda yere yığıldı. Aynı zamanda iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı olan doktoru korist Şükrü Yenice, Gündoğdu'ya ilk müdahalede bulunup, kalp masajı yaptı. 

Yenice, Gündoğdu'nun duran kalbini yeniden çalıştırdı. Gündoğdu, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan Gündoğdu, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.



Nazilli Sümerbank Fabrikası'ndan emekli olan ve uzun yıllardır Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu'nda korist ve solistliğin yanı sıra saz ekibinde de görev yapan Mehmet Gündoğdu'nun Volkan Konak hayranı olduğu öğrenildi.

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