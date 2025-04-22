Samsun'da görsel sanatlar öğretmeni doğal malzemeleri sanat eserlerine dönüştürüyor

Görsel sanatlar öğretmeni Batı, "Doğada işlevini tamamlamış doğal ürünleri kullanıyorum. Atıl duruma gelmiş ürünleri yeniden işleyerek ikinci bir şans veriyorum. Bu beni mutlu ediyor. Doğada bu şekilde çok atık eşya var. Dünyayı ve çevremizi kirletiyorlar. İnsan nesli çoğalıyor ve doğal kaynaklar yeterli olmadığı için tekrar kullanmanın faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.