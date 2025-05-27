Şehir hayatını bırakarak arıcılığa başlayan çift yılda 2,5 ton bal üretiyor

Eşi ve çocuklarıyla organik bal ürettiklerini dile getiren Işık, şöyle konuştu:"Arıcılığa 30 kovanla başladık. Şu an 350 kovanımız var. Desteklerden faydalanıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bizi sürekli ziyaret ediyor. Her konuda yardımcı oluyorlar. Organik bal üretimimiz doğal bir ortamda oluyor. Yoğun talep var. Siparişlere yetişemiyoruz. Hasadı yaptıktan iki ay sonra bal kalmıyor. Eşimle üç yıldır arıcılık yapıyoruz. Çok memnunuz. Şehir hayatından kurtulmak istedik. Eşim de destek oldu. Buraya yerleştik. Halimizden, kazancımızdan memnunuz. Buradaki huzuru kentte bulamazsınız. Daha sakin bir ortamımız var. Bol oksijenli havada kafa dinleyebiliyorsunuz. Yılda 2,5 ton bal elde ediyoruz. İşimizi daha da büyütmek istiyoruz."5 yaşındaki Asima Işık da "Anneme, babama yardım ediyorum. Arılardan korkmuyorum. Maske taktığım için arılar bana zarar vermiyor. Bal peteklerine dokunuyorum. Arıları çok seviyorum." dedi