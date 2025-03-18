Şehit annesinin gördüğü rüya üzerine harekete geçti: Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar 5 sene önce şehit düşmüştü

Uçar, "Eşimin rüyasında oğlum, annesine gözleriyle hitap ederken 'anne cami' dedi. O günlerde 6 Şubat depremini de yaşamıştık. Şehitler her zaman güzel şeyler isterler. Depremden bütün camilerimiz etkilenince insanların camiye ihtiyacı vardı. Oğlum da camiyi annesinden istedi. Eşim beni uyandırdı ve 'oğlumuz bizden cami istiyor' dedi. Eşim rüyasını anlatınca ben de çok sevindim ve kendi imkanlarımızla cami inşaatına başlayacağız. Nereye kadar giderse devam edeceğiz ve destekleri de bekliyoruz. Antakya ilçesinde bir yer tespiti yapıldıktan sonra hemen başlayacağız. Temeline başlar başlamaz hemen inşaatına başlayacağız. Kendi birikimlerinden ve bütçemden yapacağım" ifadelerini kullandı.