Şeker hastası olduğu için ayak yarası kapanmayan Muzaffer Amca ağlayarak yardım istedi

Muzaffer Acar'ın oğlu İsmail Acar ise, "Babamız 3 aydır hasta yatalak. Acısına dayanamıyor. Buna bir çözüm arıyoruz, bir çare bekliyoruz acısını dindirmek için" diye konuştu.





Ayağındaki açık yara yüzünden sürekli acı çektiğini ve artık dayanamadığını söyleyen Muzaffer Acar, gözyaşları içerisinde çektiği acıyı anlattı. Acar, "Vallahi 3 ay geçti. Böyle pansuman yapıp gönderiyorlar. Orada açık yara var ve sürekli kanıyor, her yer kan oldu. Bana bir çare bulsunlar. Ben artık dayanamıyorum" şeklinde konuştu.