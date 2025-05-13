Şifa dağıtan elleri şimdi yardım bekliyor: Hemşire çiftin SMA hastası bebekleri için yardım kampanyası başlatıldı

Babası Furkan Çetinöz, yardım beklediklerini belirterek, “Bizler şifa dağıtan elleriz. Şimdi çocuğumuz için bizim şifaya ihtiyacımız var. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu tedaviyi karşılamaya bizim gücümüz yetmiyor. Yurt dışında alınacak bir tedavi. Maliyetleri çok yüksek. Umarım, valiliğimiz öncülüğünde başlattığımız bu yardım kampanyasında başarılı oluruz. Bebeğimizin diğer çocuklar gibi sağlıkla yürüdüğünü, koştuğunu ve oynadığını görürüz. Kızımız şu an 2 aylık. Biz bu tedaviyi 6 aylık olmadan almasını umut ediyoruz. İlk 6 ay içerisinde bir semptom gelişmez ise ve biz bu tedaviyi alabilirsek bebeğimiz, normal çocuklar gibi olacak. Bu tedavi için zorlu bir mücadeleye başladık. Ayrıca sosyal medyada ‘sma.gokceyeumutol' adında bir sayfa açtık. Yardımcı olmak isteyenler bize bu sayfadan da ulaşabilir, iletişim kurabilir. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederiz” dedi.







