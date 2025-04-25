Şifanın coğrafyası: Çin'den Anadoluya doğal tedavi yöntemleri

Buhar tedavisi

Buhar tedavisi, özellikle solunum yolu rahatsızlıkları ve baş ağrıları için doğal bir çözüm sunuyor. anadolu ve mezopotamya geleneklerinde yaygın olarak kullanılan bu yöntem, vücuda buhar şeklinde uygulanan ısı sayesinde sinüs tıkanıklığı ve soğuk algınlığı gibi sorunlara iyi geliyor. bu doğal terapi, kan dolaşımını hızlandırırken cilt sağlığını da destekliyor, toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor.