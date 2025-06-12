Siirt'i gözyaşına boğan olay: Üç arkadaş 6 günde iki farklı olayda hayatını kaybetti

Siirt'te hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpıştığı kazada Bünyamin Pektaş'ın (18) ardından Oruç Eviz (19) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eviz ve Pektaş'ın çocukluk arkadaşı olan Adnan Pekgöz'ün (19) de kazadan 4 gün önce silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

1 /8 Kurtalan ilçesinde 6 Haziran'da yapılan düğüne katılan Aziz Asma, halay çeken Adnan Pekgöz'e tabancayla defalarca ateş açtı.

2 /8 Pekgöz yere yığılırken, kurşunların isabet ettiği A.D., V.P. ve M.P. de yaralandı.

3 /8 Saldırının ardından Aziz Asma kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 /8 Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 /8 Tedaviye alınan yaralılardan Adnan Pekgöz, kurtarılamadı. Düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından yakalanan Aziz Asma çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

6 /8 TRAFİK KAZASI GEÇİRDİLER Bu olaydan 4 gün sonra, 10 Haziran günü Adnan Pekgöz'ün arkadaşları Bünyamin Pektaş ve Oruç Eviz'in de içinde bulunduğu 33 AIV 898 plakalı otomobil, Kurtalan-Baykan kara yolu Üçyolu mevkisinde 56 AAF 475 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

7 /8 Bünyamin Pektaş, kazada öldü, Oruç Eviz, Murat N., Sami Yusuf E. ve Selim Ö. ise yaralandı. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.