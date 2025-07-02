Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz'ı zorlayan futbol sorusu

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana isimli yarışmaya dün akşam Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz katıldı. Yarışmada iki ünlü ismin karşısına çıkan futbol sorusu oldukça düşündürdü.
Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Güven Bana isimli yarışma programına bu hafta Sinan Engin ve Abdülkadir Durmaz katıldı.
Engin ve Durmaz'ın karşısına çıkan bir soru ise hem onları hem de yarışmacıları oldukça zorladı.
"Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 'namağlup lider tamamlayan' tek Türk takımı Beşiktaş'ın 2017-2018'de Şampiyonlar Ligi'nde grubundaki takımlar arasında hangisi yoktu"
- Napoli
- Monaco
- Leipzig
- Porto
Engin ve Durmaz, 125 bin TL'lik soruyu bir süre tartıştı ve uzunca bir süre düşündü.
Durmaz, ''Bu sorunun cevabı bence Napoli. Biz Napoli'yle oynamadık" dedi.
Sinan Engin, hatırlamaya çalıştı ancak hatırlayamayınca Durmaz'ın sözlerine hak verdi.
Yarışmacılar, 'A- Napoli' cevabını verdi.
İki ünlü isim, doğru cevabın 'A- Napoli' olması sonrası büyük bir mutluluk yaşadı.