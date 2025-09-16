Sivas’ta çocuk sahibi olmayan çift evlilik yıl dönümlerini yetimleri eğlendirerek kutladı

"Geçirdiğimiz en güzel evlilik yıl dönümümüzdü"





Anne ve babası olmayan çocuklarla birbirlerini tamamladıklarını belirten Recep Çevik, "Bugün bizim 7’nci evlilik yıl dönümümüz. Bugüne özel farklı bir etkinlik yapmak istedik. Birbirimize pahalı hediyeler almak yerine çocukları mutlu etmek adına bir şeyler yapalım dedik. Yaklaşık 100 çocuğun katılımıyla onları doyasıya eğlendirmek istedik. Geçirdiğimiz en güzel evlilik yıl dönümümüzdü.





Buradaki tüm oyun alanlarını denedik ve sonrasında kendilerine ikramlarda bulunduk. Diğer ailelilerin de böylesi etkinlikler yapması gerektiğini düşünüyorum. Bazı çocukların anne babası yoktu, bizimde çocuğumuz olmadığı için birbirimizi burada tamamladık. Sınırların olmadığı eğlenceli bir gün oldu. Çevreden gelen tepkiler çok olumluydu" diye konuştu.