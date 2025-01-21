"Oyuncu olmasaydım, asker olurdum"

Oyunculardan Doğukan Polat ise daha önce birçok dizide asker rolünde oynadığını ifade etti.

Asker rolünde oynamayı sevdiğini aktaran Polat, şöyle devam etti:

"Herhalde oyuncu olmasaydım asker olurdum. Babam aslında asker olmamı istiyordu. Askeriyede büyüdüm, annem babam askeriyede sivil personeldi. Babam beni askeri sınavlara sokmak isterken ben de ona oyuncu olmak istediğimi söylüyordum. Sonrasında tabii ben oyuncu oldum ama babamın ahı tuttu herhalde, hep asker rolünde oynuyorum."

Polat, "Gerçekten tank kullanmayı öğrendim ve ehliyet aldım. Komutanlarımız sağ olsun bizi iyi eğittiler ve ilgilendiler. Türk ordusunu, Türk tankçısını temsil etmenin vermiş olduğu ciddiyet, sorumluluk var. İşimize duyduğumuz aşktan dolayı çok iyi bir şekilde eğitim sürecini tamamladık. Bunun da zaten diziye yansıdığını göreceksiniz." diye konuştu.











