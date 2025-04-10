Sosyal medya bunu konuşuyor: 20 dakikada toprağın altından milyonluk servet buldu

Yüzde 92 oranında saf olan ve piramit şekliyle dikkat çeken İnka külçesini "Bu dünyanın en nadir altın külçelerinden biri." diyerek tanıtan genç kadın, "Elimde tuttuğum anda ne kadar özel olduğunu anladım. Bir daha böyle bir şeye sahip olamam. Bu işten geçimimi sağlıyorum ama bu parça başka bir seviyede" ifadelerini kullanmıştı.