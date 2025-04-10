Sosyal medya bunu konuşuyor: 20 dakikada toprağın altından milyonluk servet buldu

Yaptığı altın keşifleriyle adından söz ettiren Tyler Mahoney isimli bir kadın, boş arazide 20 dakikalık bir arama sonucunda 5 milyon TL değerinde altın külçesi buldu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan genç kadının açıklamaları ilgi odağı haline geldi.
Geçtiğimiz yıl, yine metal dedektörü kullanarak 35 bin dolar ve 10 bin dolar değerinde iki farklı külçe altın bulan genç kadın, şimdi de rotasını Avustralya'nın Batı kesiminde yer alan Kalgoorlie altın madenine çevirdi.
Kısa süreli bir arama sonucu 20 ons ağırlığında bir külçe altın bulan genç kadın, o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve değeri yaklaşık 130 bin dolar (yaklaşık 5 milyon TL) olan altını göstererek "Devasa, kırmızı toprakla kaplı ve yüksek saflıkta" değerlendirmesinde bulundu.
Avustralya altınının karakteristik özelliklerine dikkat çeken Mahoney'nin keşifleri sosyal medya hesabından yoğun ilgi görüyor.
"DÜNYANIN EN NADİR ALTIN KÜLÇELERİNDEN BİRİ"
En dikkat çeken keşfi ise "İnka külçesi" olarak bilinen, nadide bir kristal yapıdaki altın.
Yüzde 92 oranında saf olan ve piramit şekliyle dikkat çeken İnka külçesini "Bu dünyanın en nadir altın külçelerinden biri." diyerek tanıtan genç kadın, "Elimde tuttuğum anda ne kadar özel olduğunu anladım. Bir daha böyle bir şeye sahip olamam. Bu işten geçimimi sağlıyorum ama bu parça başka bir seviyede" ifadelerini kullanmıştı.