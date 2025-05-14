Sucuk severler dikkat! Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni ifşa listesinde 7 sucuk markası var

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan gıdaları ifşa ettiği 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncellemeye gitti. 13 Mayıs tarihli değişiklikte listeye çok sayıda zeytinyağı, tereyağı ve peynir üreticisi dahil edilirken, listenin en dikkat çeken kısmı ise mevzuata aykırı üretim yaptığı tespit edilen sucuk markaları oldu.







