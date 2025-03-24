Tabii'nin merakla beklenen dizisi Kara Kış tarihi lisede çekiliyor

Yapımda savcı Akçal'ın eşini canlandıran başrol oyuncusu Hande Doğandemir, gazetecilere, o dönemi anlatan özel bir hikayede rol aldığı için mutlu olduğunu söyledi.





"Çok kıymetli bir hikaye. Bu hikayeyi duymamıştım. Çok özel bir hikayenin içinde olmak benim için çok heyecan verici. Dijital platformlar, çok farklı hikayeleri anlatmak için hepimizin önünü açtı. Bu kadar özel hikayeleri televizyonda anlatmak birçok açıdan kolay değil. tabii gibi platformlarda bu tür hikayelere şans tanınınca, seyirciyle de böylelikle daha çok ve farklı hikaye buluşmuş olacak. Coğrafyamızın gerçekten çok kıymetli hikayeleri var, onlardan birine yer açtıkları için çok mutlu oldum. Umarım hakkını veririz ve seyirciyle en kısa sürede buluşur, heyecanla bekliyorum."



