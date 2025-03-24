Tabii'nin merakla beklenen dizisi Kara Kış tarihi lisede çekiliyor

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Kara Kış"ın Erzurum'daki çekimleri, 136 yıllık tarihi lisede devam ediyor. Dizinin başrollerinde Murat Yıldırım ve Hande Doğandemir rol alıyor.
Başrollerinde Murat Yıldırım ve Hande Doğandemir'in yer aldığı "Kara Kış", Erzincan'da 1939'da meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından genç savcı Yusuf İzzet Akçal'ın cezaevindeki mahkumlarla enkazda kalan insanları kurtarma çabası anlatılıyor.
Yapımda savcı Akçal'ın eşini canlandıran başrol oyuncusu Hande Doğandemir, gazetecilere, o dönemi anlatan özel bir hikayede rol aldığı için mutlu olduğunu söyledi.
"Çok kıymetli bir hikaye. Bu hikayeyi duymamıştım. Çok özel bir hikayenin içinde olmak benim için çok heyecan verici. Dijital platformlar, çok farklı hikayeleri anlatmak için hepimizin önünü açtı. Bu kadar özel hikayeleri televizyonda anlatmak birçok açıdan kolay değil. tabii gibi platformlarda bu tür hikayelere şans tanınınca, seyirciyle de böylelikle daha çok ve farklı hikaye buluşmuş olacak. Coğrafyamızın gerçekten çok kıymetli hikayeleri var, onlardan birine yer açtıkları için çok mutlu oldum. Umarım hakkını veririz ve seyirciyle en kısa sürede buluşur, heyecanla bekliyorum."
İstanbul'un ardından çekimlerine Erzurum'da devam edilen yapıma, 136 yıllık tarihi Erzurum Lisesi ev sahipliği yapıyor.
Dizi, TRT'nin dijital platformu tabii'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.