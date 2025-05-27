Tekirdağ'da 1966 yılından bu yana yaptığı köfteciliği 'elemansızlıktan' bıraktı: '8 kişiye ayda 50 bin verdim yine de yetmedi'

Halil Sayı, "Ben burayı neden kapattım? Bir, personelsizlikten. İki, 8 saate 2 bin lira para istiyor. Bunlar vasıfsız olanlar. Vasıflıları zaten tutamıyorsun. Yaz geldiği zaman da herkes üç kuruş para için kaçıyor. Bu iş yerini para kazanamadığım için değil, adam bulamadığım için kapattım" dedi.





Sayı, sektördeki ustalığını vurgulayarak, "1966'dan beri bu işi yapıyorum. Burası kurulduktan sonra daha iyi köfte yapan varsa ben adımı değiştiririm. Ben yemediğim şeyi müşterime yedirmedim. Müşterime çok üzülüyorum. Adam kalkıyor İstanbul'dan, İzmir'den buraya geliyor ama geri dönüyor. Benim içim sızlıyor" ifadelerini kullandı.



