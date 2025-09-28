Telefon başında en çok vakit geçiren ülkeler açıklandı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Günümüzde ekranlar, günlük yaşamın merkezinde yer alıyor. Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar artık yalnızca iletişim değil, iş ve eğlence için de vazgeçilmez hale geldi. Data Reportal’ın 2025 verilerine göre, telefon bağımlılığı sıralamasında Türkiye, dünyanın en yoğun ekran kullanan ülkeleri arasında yer alıyor. İşte merak edilen o liste…

1 /8 Ekran başında geçirilen süre her yıl artmaya devam ediyor. 2025 verileri, bazı ülkelerde bu sürenin şaşırtıcı seviyelere ulaştığını gösteriyor. Türkiye de telefon kullanımında öne çıkan ülkeler arasında bulunuyor. Peki, hangi ülkeler en çok vakit geçiriyor? İşte detaylar…

2 /8 Akıllı telefonlarda geçirilen süre Akıllı telefonlar, kısa süre içinde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Her yeni model, sunduğu özelliklerle kullanıcı deneyimini artırırken günlük ekran süresini de yükseltiyor.

Öne çıkan veriler: İnsanlar günde ortalama 4 saat 37 dakika telefon başında vakit geçiriyor. Ortalama bir kişi telefonunu günde 58 kez kontrol ediyor. Gana, günlük kullanımda dünya lideri konumunda. Japonya, küresel ortalamanın yarısından azıyla listenin sonunda yer alıyor. Z kuşağının dörtte üçü, telefonlarda çok fazla zaman geçirdiğini kabul ediyor.

3 /8 Bölgelere göre telefon kullanımı

2024’ün üçüncü çeyreği verilerine göre Ganalılar, günde 5 saat 43 dakikadan fazla telefon başında vakit geçirerek dünya lideri oldu. Toplamda beş ülke günlük 5 saatin üzerinde ekran süresine sahip. İncelenen 21 ülke, küresel ortalama olan 3 saat 46 dakikanın üzerinde kaldı. İlk 10’da 4 Güney Amerika ve 3 Güneydoğu Asya ülkesi bulunuyor. Ülkelere Göre Günlük Akıllı Telefon Kullanımı (2024 3. Çeyrek) Gana (Afrika) – 5s 43d (2023: 4s 58d) ↑ 45d Filipinler (Asya) – 5s 21d (2023: 5s 20d) ↑ 1d Brezilya (Güney Amerika) – 5s 12d (2023: 5s 19d) ↓ 7d





4 /8 Güney Afrika (Afrika) – 5s 11d (2023: 5s 15d) ↓ 4d Tayland (Asya) – 5s 00d (2023: 5s 02d) ↓ 2d Şili (Güney Amerika) – 4s 58d (2023: 4s 48d) ↑ 10d Kenya (Afrika) – 4s 57d (2023: 4s 36d) ↑ 21d Kolombiya (Güney Amerika) – 4s 47d (2023: 4s 47d) – Malezya (Asya) – 4s 42d (2023: 4s 37d) ↑ 5d Arjantin (Güney Amerika) – 4s 40d (2023: 4s 37d) ↑ 3d

5 /8 Endonezya (Asya) – 4s 38d (2023: 4s 45d) ↓ 7d Birleşik Arap Emirlikleri (Asya) – 4s 27d (2023: 4s 34d) ↓ 7d Meksika (Kuzey Amerika) – 4s 20d (2023: 4s 23d) ↓ 3d Suudi Arabistan (Asya) – 4s 17d (2023: 4s 23d) ↓ 6d Mısır (Afrika) – 4s 09d (2023: 4s 25d) ↓ 16d Tayvan (Asya) – 4s 09d (2023: 4s 05d) ↑ 4d

6 /8 Rusya (Avrupa/Asya) – 4s 07d (2023: 3s 56d) ↑ 11d Türkiye (Avrupa/Asya) – 4s 04d (2023: 4s 07d) ↓ 3d Hindistan (Asya) – 3s 57d (2023: 4s 03d) ↓ 6d İsrail (Asya) – 3s 53d (2023: 3s 52d) ↑ 1d

7 /8 Türkiye, günlük 4 saat 4 dakikalık ekran süresiyle, telefon bağımlılığı listesinde 18. sırada yer alıyor.