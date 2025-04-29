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Temizlik için boşaltılmıştı yeniden dolduruldui: Eskişehirliler Porsuk'a kavuştu

Temizlik için boşaltılmıştı yeniden dolduruldui: Eskişehirliler Porsuk'a kavuştu

14:3429/04/2025, Salı
IHA
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Eskişehir'de temizlik sonrası yeniden dolarak adeta yeniden canlanan Porsuk Çayı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Temizlik çalışmaları için bir süre önce boşaltılan Porsuk Çayının suyu yeniden dolduruldu. Kentin en önemli turistik bölgelerinden Porsuk Bulvarı'nda turist yoğunluğu yaşandı. Uzun bir aradan sonra çayda suyun yeniden akmaya başlamasıyla vatandaşlar ve turistler, Porsuk Çayı'nın manzarasının tadını çıkardı. 

Ayrıca yapılan temizlik sonrası tekrar başlayan küçük vapur ve gondol seferleri turistik amaçlı gelen vatandaşların tercih ettiği etkinliklerin başında geldi.


Kente turistlik gezi amaçlı gelen Furkan Yıldız, Porsuk Çayı'nın farklı hissettirdiğini söyleyerek, "Çok güzel olmuş, gerçekten temizlendiğini düşünüyorum. Buralar harika. Devletimize bu konuda teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi, burası çok güzel. Biz farklı bir coğrafyadan, Konya'dan geldik. Orada böyle yerler yok. Açıkçası hem biraz garip hissettik, hem de çok mutluyuz" dedi.


Şehrin güzelliklerini görmeyen gelen Hüseyin Emre Aşçı, gördüğü manzaradan keyif duyduğunu şu cümleler ile ifade etti:


"Konya'dan geliyorum. Devletimizden Allah razı olsun, burası çok temiz olmuş. Çok beğendim. Bazen haberlerde koku ya da benzeri şeyler söyleniyordu, ama öyle bir durum yok. Gayet güzel görünüyor, görüntü açısından da oldukça etkileyici. Buraya turist olarak gelmek ve bu güzellikleri görmek beni çok mutlu etti. Böyle güzel bir manzarada zaman geçirmek insana gerçekten iyi hissettiriyor."

#eskişehir
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