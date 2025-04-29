Temizlik için boşaltılmıştı yeniden dolduruldui: Eskişehirliler Porsuk'a kavuştu

Şehrin güzelliklerini görmeyen gelen Hüseyin Emre Aşçı, gördüğü manzaradan keyif duyduğunu şu cümleler ile ifade etti:





"Konya'dan geliyorum. Devletimizden Allah razı olsun, burası çok temiz olmuş. Çok beğendim. Bazen haberlerde koku ya da benzeri şeyler söyleniyordu, ama öyle bir durum yok. Gayet güzel görünüyor, görüntü açısından da oldukça etkileyici. Buraya turist olarak gelmek ve bu güzellikleri görmek beni çok mutlu etti. Böyle güzel bir manzarada zaman geçirmek insana gerçekten iyi hissettiriyor."