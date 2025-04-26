Ters laleleri görmek için 500 kilometre yol geldiler ama dokunamadılar

Muş'ta açan ters laleleri görmek için Trabzon'dan gelen Yazar Gönül Erdem Akan, "Trabzon'dan özlemini duyduğumuz ters laleleri, yani ağlayan gelinleri görmek için Muş'a geldik. Aramızda Türkiye'nin dört bir yanından, İzmir'den, Antalya'dan gelen doğaseverler var. Farklı meslek gruplarından ve çeşitli yaşlardan oluşan bir topluluğuz. Şu anda bin 800 rakıma ulaştık. En yaşlı üyemiz 81 yaşında ve kendisi çok usta bir fotoğrafçıdır. Burada çok güzel kareler yakalıyor. Ters laleler çok değerli canlılar. Bizler doğasever ve bilinçli insanlarız. Yere çöp atmıyoruz, hiçbir bitkiye zarar vermiyoruz. 100 kişilik grubumuzla bu konuda son derece duyarlıyız. Bizi izleyen herkese sesleniyoruz: Ters laleleri görmeye mutlaka gelin, ancak koruyarak gelin. Kesinlikle zarar vermeyin, koparmayın, üzerine basmayın. Bu bitkilere zarar verilmesi halinde çok yüksek miktarda para cezaları uygulanıyor. 500 kilometre yol geldik. Şu anda bin 800 metre yükseklikteyiz. Çok güzel ters laleleri, yani ağlayan gelinleri gördük, seyrettik ama dokunmadık. Sadece seyrettik ve sevdik" dedi.



