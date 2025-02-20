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Teşkilat dizisinin yıldızı hayranlarını korkuttu: Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi

Teşkilat dizisinin yıldızı hayranlarını korkuttu: Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi

Pınar Görgü
Pınar Görgü
09:0220/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Teşkilat dizisinin sevilen oyuncusu, hayranlarını endişelendirdi. Ekranlardaki başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş sete giderken trafik kazası geçirdi. Peki, Tolga Sarıtaş'ın sağlık durumu nasıl?

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat'ın yıldızı Tolga Sarıtaş, sete giderken talihsiz bir trafik kazası geçirdi.

Sevenleri duyunca büyük üzüntü yaşadı.

Tolga Sarıtaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Arkadan çarptı

Sarıtaş’ın otomobiline başka bir araç arkadan çarptı.

Tolga Sarıtaş'ın sağlık durumu nasıl?

Kaza nedeniyle maddi hasar meydana gelirken ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Tolga Sarıtaş
#Teşkilat
#kaza

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