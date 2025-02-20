Teşkilat dizisinin sevilen oyuncusu, hayranlarını endişelendirdi. Ekranlardaki başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş sete giderken trafik kazası geçirdi. Peki, Tolga Sarıtaş'ın sağlık durumu nasıl?
Ekranların sevilen dizisi Teşkilat'ın yıldızı Tolga Sarıtaş, sete giderken talihsiz bir trafik kazası geçirdi.
Sevenleri duyunca büyük üzüntü yaşadı.
Tolga Sarıtaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
Arkadan çarptı
Sarıtaş’ın otomobiline başka bir araç arkadan çarptı.
Tolga Sarıtaş'ın sağlık durumu nasıl?
Kaza nedeniyle maddi hasar meydana gelirken ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.